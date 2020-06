Scuola Allievi Agenti di Campobasso – iniziato il 209° Corso di formazione per agenti della Polizia di Stato

Lunedì 15 giugno 2020, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “G. Rivera” di Campobasso, ha avuto inizio il 209° Corso di formazione per Agenti della Polizia di Stato.



Sono stati assunti in forza sessantotto aspiranti Agenti provenienti dal Molise, dalla provincia di Chieti e da quella di Foggia. Una aliquota estremamente ridotta di frequentatori rispetto alle normali capacità ricettive dell’Istituto Rivera, diretto dal Primo dirigente della Polizia di Stato – dottoressa Valeria Moffa – per consentire lo svolgimento delle attività in funzione delle disposizioni e prescrizioni in materia di prevenzione Covid 19.



Il Corso, che avrà una durata di otto mesi, si articolerà in due fasi, una pratica ed una teorica organizzata in modalità di studio e – learning.