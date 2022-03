Sanità, oggi la firma per la vendita del Gemelli Molise

L’operazione, certamente non facile viste le poste finanziarie in campo, è stata complessa ma è arrivata all’atto finale: oggi è prevista a Milano la firma per la vendita del Gemelli Molise di Campobasso al fondo svizzero Responsible Capital.

La Fondazione Agostino Gemelli cederà al gruppo di imprenditori il 90 per cento delle quote della struttura sanitaria molisana.

Presumibilmente domani potrebbe tenersi a Campobasso una conferenza stampa per fornire i dettagli dell’operazione.