Sanità/ Nella giornata dedicata agli “eroi del covid”è stato conferito uno speciale riconoscimento anche al Gemelli Molise

Nella giornata dedicata agli “eroi del covid”, organizzata dalla CISL con il patrocinio del Comune di San Giuliano, è stato conferito uno speciale riconoscimento anche al Gemelli Molise per l’impegno profuso durante la Pandemia.

Ricordiamo che in un primo momento il Gemelli accolse i pazienti no covid, anche degli altri ospedali, nelle fasi successive è stato allestito un vero e proprio reparto Covid con terapia intensiva che ha ospitato diversi pazienti, alcuni anche per molti mesi.