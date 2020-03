San Giuiano di Puglia/ il sindaco chiede un rafforzamento delle caserme dei Carabinieri

Il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, ha inviato una nota al Prefetto di Campobasso Guia Federico per richiedere il rafforzamento dell’organico delle Caserme dei Carabinieri di Colletorto, Bonefro, Santa Croce di Magliano, in quanto il controllo degli spostamenti della popolazione sono controllati solo durante gli ordinari servizi di pattuglia e perlustrazione e visto l’organico carente delle suddette caserme, non può essere assicurato il pieno rispetto dei divieti di spostamento previsti dai DCPM dell’8, 9, 11 marzo.

Questo il testo della nota

VISTO IL DPCM DELL’8 MARZO 2020, IL DPCM DEL 09 MARZO 2020 E IL DPCM DELL’11 MARZO 2020, AGLI ARTICOLI RIGUARDANTI, IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE IN ENTRATA ED IN USCITA DAL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE’ AL SUO INTERNO, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA’ OVVERO PER SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE, IL DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA’ DALLA PROPRIA ABITAZIONE PER I SOGGETTI IN QUARANTENA, OVERRO RISULTATI POSITIVI AL CORONAVIRUS, IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E CHE LE MODALITA’ DI CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA’ MILITARI E’ PREVISTA DURANTE GLI ORDINARI SERVIZI DI PATTUGLIA E PERLUSTRAZIONE, SONO QUI A RICHIEDERE, IN QUALITA’ DI AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE E SANITARIA DEL COMUNE DI SAN

GIULIANO DI PUGLIA (CB), UN RAFFORZAMENTO STRAORDINARIO DELL’ORGANICO IN SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI COLLETORTO, BONEFRO E SANTA CROCE DI MAGLIANO, IN QUANTO ATTUALMENTE IL NUMERO DEI MILITARI IN SERVIZIO NON RISULTANO SUFFICIENTI GARANTIRE IL PIENO RISPETTO DEI SUDDETTI DPCM.