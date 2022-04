Roma/ Iniziate le selezioni del ‘concorsone’ per infermieri ed Oo.Ss. all’Asrem

E’ il ‘concorso dei concorsi’ per numero di partecipanti ed importanza nel contesto storico attuale, soprattutto per il Molise. Sono iniziate le operazioni concorsuali per infermieri ed oo.ss. a disposizione delle strutture sanitarie regionali; la grande sala della Fiera di Roma per contenere il gran numero di concorrenti.

“E’ una emozione grande quella che si respira in questi minuti presso la Fiera di Roma- commenta su Facebook il DG Asremr Oreste Florenzano- . Sta per iniziare la giornata dedicata ai concorsi Asrem per Infermiere e Oss. Dopo decenni riusciamo a dare a questi professionisti una concreta opportunità di lavoro a tempo indeterminato.

Forza ragazzi, siete il nostro futuro!”