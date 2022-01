Rientro in classe a Campobasso, Annuario e Sabusco : contrari alla decisione di Gravina

on condividiamo pienamente la scelta del sindaco Roberto Gravina di far tornare in presenza gli studenti lunedì 17 gennaio 2022.

Alla luce del numero dei contagi che si registrano quotidianamente, era preferibile continuare, ancora per qualche settimana, con la Didattica a Distanza.

Secondo gli esperti, la quarta ondata della pandemia ancora non arriva al picco dei contagi e ripristinare la piena normalità potrebbe favorire una forte recrudescenza dell’emergenza sanitaria.

Prevenire è meglio che curare, ovvero sarebbe stato opportuno lasciare lo stato attuale con la didattica a distanza almeno per un’altra settimana, visto che la situazione epidemiologica in città è preoccupante con numeri elevatissimi di casi positivi.

Mario Annuario e Massimo Sabusco