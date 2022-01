Coronavirus, 507 nuovi casi, 2 ricoveri e 110 guariti

Sempre alti i numeri del contagio nelle 24 ore anche in Molise. Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri al Cardarelli: pazienti di Larino e Termoli Oggi non si registrano dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 24, di cui 22 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 507 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3653 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,8%. I centri più colpiti nelle 24 ore: Campobasso 93,Termoli 59, Isernia 45, Venafro 28, S.Martino in Pensilis 21,Bojano 15,Ripalimosani 12,Campodipietra 11,Frosolone 10.Oggi registrano 110 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 7.346, di questi 3.854 da tampone molecolare Asrem e 3.492 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 23.248.

I guariti totali sono 15.375, i decessi 513. In isolamento si trovano 3.882 cittadini.