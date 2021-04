E’ stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in Campobasso emessa per competenza territoriale dal GIP del Tribunale Ordinario di Foggia, un 21enne del Capoluogo, già arrestato dagli Agenti della Squadra Mobile lo scorso 14 marzo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, era stato intercettato di rientro da San Severo ove si era recato per rifornirsi della droga.