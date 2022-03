Auricolari ad altissimo volume, un pericolo serio per l’udito e la salute dei nostri

ragazzi. Ascoltare musica ad alto volume in cuffia può infatti causare conseguenze

irreversibili non solo per l’udito ma sulla salute in generale.



Per questo le associazioni di medici otorinolaringoiatri SIOeChCF e SIAF si sono

mobilitate ed hanno organizzato per il 1° aprile 2022 la prima Giornata di

sensibilizzazione sull’udito dal tema “Prevenzione dei danni da rumore in età

scolastica”.

All’ospedale di Termoli (tutta la giornata) e all’ospedale di Isernia (solo al mattino)

saranno attivati controlli gratuiti dell’udito. A Campobasso i medici specialisti

andranno ad incontrare gli studenti nelle scuole.



Promossa e sostenuta da 23 sigle del mondo delle associazioni dei pazienti

ipoacusici, la campagna di sensibilizzazione punta innanzitutto ad adolescenti e

famiglie. Solo il primo passo di un percorso fatto di informazione a tutti i livelli, di

screening e di coinvolgimento delle classi dirigenti e politiche sul problema.

Sul sito www.sioechcf.it tutte le informazioni.