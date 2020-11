Pietracatella/Riapertura della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

In seguito ad un confronto con l’ASREM, con la dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia e Sant’Elia a Pianisi e con i componenti del C.O.C., e considerando che attualmente non si registrano casi tra il corpo docente e alunni (eccetto un solo caso in isolamento da oltre 25 giorni), si è deciso di procedere con la ripresa della normale attività scolastica in presenza per la scuola Primaria e Secondaria di Primo grado a partire da domani Lunedì 30 novembre 2020.

Per la scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, invece, resta confermata la chiusura temporanea dell’Istituto data l’attuale presenza di positività al Covid-19.