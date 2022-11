Pietracatella/ “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, domani doppio appuntamento per le scuole

Riceviamo e pubblichiamo

Le Scuole di Pietracatella manifestano contro la violenza sulle donne.

In particolare, quest’anno, sostengono le proteste iraniane per la morte di Masha Amini deceduta dopo l’arresto da parte della polizia perché accusata di non indossare il velo in modo corretto. I ragazzi si uniscono all’iniziativa di tante ragazze coraggiose che hanno deciso di lottare per la libertà, l’uguaglianza, la giustizia!

Flash mob alle 10:30 in piazza Santa Maria con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (ex medie) che approfondiranno la tematica con letture, considerazioni, testi.

Inoltre, nel pomeriggio, dopo le ore 15, i bambini della scuola primaria dipingeranno di rosso una panchina di fronte l’edifico scolastico, come simbolo di questa giornata.