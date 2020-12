Piano vaccini/Asrem si assicura la fornitura di tre congelatori a -80 gradi

Il Molise si prepara al piano vaccinale contro il Covid-19 al via dal 6 gennaio 2021 con i primi 9.294 vaccini, su un totale di 11 mila assegnati, che saranno somministrati in via prioritaria al personale sanitario e persone fragili. Le dosi dovrebbero arrivare tra il 25 e 31 dicembre.

Intanto l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) ha provveduto ad assicurarsi la fornitura di tre congelatori a -80 gradi da 500 litri per la conservazione dei vaccini. Lo ha fatto aderendo alla gara svolta dal Soggetto Aggregatore della Regione Piemonte. L’importo complessivo ammonta a circa 45 mila euro, mentre i tempi per la consegna sono ipotizzati entro la fine di gennaio 2021