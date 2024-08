Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, Civitacampomarano e Montemitro ammessi al finanziamento

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2024 approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito del “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”. I progetti immediatamente finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Ministero dell’interno, al momento sono pari a poco meno di 172 milioni di euro (171.779.202), quindi in totale 144. I

l Comune di Civitacampomarano (capofila) insieme al Comune di Montemitro nel 2023, mediante apposita convenzione, hanno partecipato al bando candidando un’idea progettuale che ha visto le due Amministrazioni partecipare in sinergia. La proposta progettuale candidata si è collocata a livello nazionale al 12° posto ed è, pertanto, finanziabile già nella prima annualità del piano interventi previsto dal Dipartimento Casa Italia.

Gli interventi prevedono rispettivamente a Civitacampomarano un investimento di € 700.000,00 per la riqualificazione architettonica ed ambientale degli spazi pubblici, mentre a Montemitro € 600.000,00 per riqualificazione architettonica ed energetica dell’ex asilo per la realizzazione dell’Accademia “mundmitART”.

I Sindaci di Civitacampomarano e Montemitro, Paolo Manuele e Sergio Sammartino, esprimono la soddisfazione per il risultato raggiunto che testimonia come il lavoro di squadra intrapreso abbia premiato l’idea candidata.