“Per Strada con lanterna e Grembiulino”, incontro in via Gazzani a Campobasso

“Per Strada con lanterna e Grembiulino” Cosa è la Scuola?

Il Molise chiama Roma. Domanda al Ministro Azzolina e alla sua task force: cosa è la scuola?

I docenti fanno la stessa domanda, dopo:

– quel che hanno visto dentro la scuola, nel pre-covid,

– ciò che hanno visto fuori da scuola, ai tempi del covid 19 e della cosiddetta dad,

– quello che intravedono per settembre.

In pieno giorno con la lanterna accesa la cerchiamo nel “Mercato”.

La scuola è morta? Non ridete beotamente. Hanno ripetuto e ripetuto​ che era vecchia e doveva ringiovanire: interventi​ di lifting, iniezioni di vitamine per cambiare pelle e sconfiggere le rughe, lustrini e paillettes in passerella, elisir di giovinezza, sino a scambiare per successo, quel che è semplicemente accaduto: la dad.

È così che ci domandiamo: non è che è morta sotto i ferri durante le operazioni?

O forse è stata rapita e e è ostaggio? Quanto ci vuole per il riscatto?

Se ci dite, invece, che c’è, noi indossiamo

il grembiulino dei bambini e vi facciamo la domanda più semplice e, al contempo, filosofica che esiste: cosa è?

A settembre state parlando di blanded. Un ibrido casa-edificio scolastico.

Ancora COME?

Ma la scuola, se c’è ancora, noi vi stiamo chiedendo COSA è?!?!

L’appello dal Molise è stato sottoscritto in poche ore da centinaia di cittadini, anche di fuori regione.

Indetto Lunedì 15 giugno alle 16 un incontro – conferenza stampa in via Gazzani a Campobasso