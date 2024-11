Per la prima volta Campobasso festeggia con una manifestazione la giornata mondiale della gentilezza

L’associazione Liberaluna ETS che gestisce il Centro Antiviolenza Liberaluna e il Centro

Aggregazione Giovani Scrat, impegnata da più di 10 anni nell’intera regione Molise in azioni di

prevenzione e contrasto alla violenza vi aspetta il 13 novembre per festeggiare la gentilezza

organizzata con la partecipazione dell’assessora Bibiana Chierchia e della sindaca Maria Luisa

Forte. Un pomeriggio in compagnia di bambini che consegneranno ad altri bambini le ruote della

gentilezza. Giovani rapper si esibiranno dimostrando che il rap non è sempre e solo incitazione

all’odio o al crimine come spesso si sente e che la musica è talento passione e gioia. Insieme

all’OdV Aladino vogliamo dire no alla violenza e alla noia dei giovani che porta al disagio. Allegria

e festa, questo sarà il nostro modo per ricordare a tutti, in particolare ai giovani, visti i fatti di

cronaca recenti, quanto sia importante vivere nel rispetto dell’altro.

Sara Centelleghe, uccisa a 19 anni dal coetaneo vicino di casa, Aurora 13enne precipitata dal

balcone a Piacenza per la cui morte è indagato il fidanzatino di 15 anni, Santo Romano, 19 anni,

ucciso a San Sebastiano al Vesuvio da un 17enne che era uscito da pochi giorni dal carcere minorile.

E tornando indietro di solo poche settimane il 17enne che a Viadana, in provincia di Mantova, ha

malmenato e ucciso la 42enne Maria Campai, l’omicidio di Candido Montini a Garzeno, nel

Comasco, confessato da un altro 17ennne. Fino alle vicende estive più inquietanti come quella di

Paderno Dugnano, dove un ragazzo ha ucciso mamma, papà e fratellino e l’omicidio del 16enne

Thomas Christopher Luciani in un parco a Pescara che ricorderemo con un brano dedicato a lui.

La coordinatrice del progetto La Selva Maria Grazia, responsabile del CAV Liberaluna “dobbiamo

partire dai ragazzi, renderli i protagonisti di un cambiamento sociale radicale. Per combattere la

violenza dobbiamo armarci di gentilezza e rispetto”

Infatti con il progetto ApplicAzioni Inclusive, patrocinato dal Comune di Campobasso chiuderemo

il 13 novembre divulgando gli obiettivi raggiunti insieme a tutti i bambini e ragazzi ideatori

dell’applicazione Speakout e del branco musicale Indelebile.