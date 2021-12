Pavimentazione di Corso Bucci, Annuario presenta interrogazione

Un’annosa questione che si sta protraendo da troppo tempo, ovvero i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Corso Bucci, Corso Vittorio Emanuele e Largo Crapsi. Arriverà nell’aula consiliare di Palazzo San Giorgio un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, indirizzata al primo cittadino e all’assessore al ramo per conoscere i motivi che hanno protratto la consegna dei lavori, chiedendo all’esecutivo cittadino tempi certi.

“Un danno che si sta perpetrando ai danni della sicurezza dei pedoni e dei commercianti, che, giocoforza, da diversi mesi sono costretti a tenere il mercato cittadino nel parcheggio dell’ex stadio Romagnoli, una strada non di passaggio come è Corso Bucci”, ha affermato Annuario.

“Le strade, oggetto di manutenzione, formano un crocevia di notevole importanza sia per quel che concerne la viabilità sia per le attività commerciali”, ha incalzato Mario Annuario.

“I lavori sono iniziati lo scorso 20 luglio e, dopo cinque mesi, ancora non si vede una via d’uscita per il ripristino dello status quo ante – ha concluso Annuario – È indispensabile la consegna dei lavori nel più breve tempo possibile per tutelare i cittadini e gli operatori economici che insistono in quella zona”.