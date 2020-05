Passaggio delle Frecce Tricolori a Campobasso ( video)

Anche Campobasso è stato interessato dal passaggio delle Frecce Tricolori nel primo pomeriggio di oggi 28 maggio. Emozionante lo spettacolo del cielo che si è tinto per qualche minuto del tricolore. Solitamente le “Frecce tricolori” chiudono la giornata del 2 giugno a Roma, la sfilata delle Forze Armate, in occasione dell’epidemia del Covid 19 la Pattugli Acrobatica Nazionale sorvola i capoluoghi delle regioni in un tour di 5 giorni che si concluderà proprio il 2 giugno a Roma. L’iniziativa è stata decisa dall’Aeronautica Militare in occasione delle celebrazioni del 74esimo anno dell’Anniversario della Repubblica Italiana.

VIDEO

Per restare informati e visionari altri video iscriviti al canale youtube Terminus Visione