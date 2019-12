Pascale: Stop alle polemiche, politica di rilancio per il Circolo Sannitico

Nessuna offerta per l’alienazione del Circolo Sannitico dalla proprietà della Provincia di Campobasso. Ad annunciarlo è lo stesso ente provinciale. Così come era stato già affermato dal Presidente Francesco Roberti, all’asta per i locali del Circolo Sannitico non ha risposto nessuno. “Così senza alcuna turbativa d’asta e nel rispetto delle leggi e senza esposizioni dell’ente – commenta il consigliere provinciale Alessandro Pascale – è stato dato seguito alla delibera dell’amministrazione provinciale guidata dall’allora presidente Battista”. “Conclusa questa fase nella massima trasparenza e correttezza – prosegue Pascale – possiamo finalmente procedere a eliminare dall’alienazione dei beni della Provincia di Campobasso questi locali, al fine di reintegrarli nei beni dell’ente a tutela della storia e della valorizzazione culturale che essi rappresentano per la città di Campobasso e per l’intera regione”. I consiglieri Alessandro Pascale, Michele Marone e Simona Valente, di concerto col Presidente Francesco Roberti, provvederanno a stipulare un protocollo d’intesa con il Comune di Campobasso e la Regione Molise per far tornare il Circolo Sannitico culla della cultura cittadina e regionale”.