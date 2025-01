Parcheggi nel centro storico, Annuario: nulla è stato fatto

Nella commissione Mobilità ho chiesto di riportare in discussione la questione parcheggi nel Centro Storico. Da tempo sollevo la problematica attraverso atti consiliari,ma nulla è stato fatto. Voglio ricordare alla maggioranza che gli atti che si votano in consiglio non devono restare carta scritta,è stato votato all’unanimità un ordine del giorno da me presentato a settembre scorso,per regolamentare i parcheggi per i residenti, ma nulla è stato fatto.

Credo che si debba incominciare a lavorare seriamente per restituire decoro è sicurezza nel nostro Centro Storico, bene gli eventi,ma non bastano. Altro aspetto fondamentale e quello della videosorveglianza;ho segnalato sempre in commissione,che ci sono telecamere che non sono funzionanti, non è più tollerabile una situazione del genere.

Auspico ancora una volta che arrivino delle risposte concrete,ormai è da tempo che i cittadini attendono.

Il consigliere comunale di Fratelli d’italia.

Mario Annuario