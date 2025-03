Parcheggi a Campobasso/Le proposte del gruppo FdI

In merito alla seduta della Commissione Consiliare permanente Mobilità tenutasi in data 18 marzo u.s. dove sono state nuovamente evidenziate le criticità emerse in base alla situazione parcheggi in città e alla disponibilità, da parte del Sindaco, ad una rivisitazione delle delibere n. 321/2024 e n. 10/2025, il Gruppo Consiliare di FdI al Comune di Campobasso, così come richiesto, ha inviato in data odierna una missiva al Sindaco e al Presidente della Commissione Mobilità con la quale, ribadendo le perplessità già in passato evidenziate circa le scelte adottate dalla Giunta, avanza quanto segue:

Definizione degli obiettivi strategici da raggiungere attraverso studi analitici compatibili con l’attuazione di quanto previsto dal PUMS;

La proposta da parte dell’esecutivo, di rivedere la tariffazione attraverso una riduzione dei costi nella zona B deve essere estesa anche alla zona A;

Vista la riduzione degli abbonamenti dei non residenti (lavoratori), come da risposta ad interrogazione consiliare presentata e discussa, è indispensabile attuare una verifica tesa a razionalizzare meglio le scelte fatte sui parcheggi per non residenti e la zona ad essi destinata, teso che ad oggi, quella individuata, ancora non è adeguatamente predisposta per una decorosa funzione ad essa attribuita (illuminazione, ridefinizione degli stalli, risistemazione della pavimentazione, e sistemazione della vegetazione ivi presente);

Restituzione delle somme eccedenti riferite agli abbonamenti già incassati e successivamente ridotti, non attraverso una compensazione con le sottoscrizioni per le annualità future, ma con rimborsi certi ed immediati;

Adeguata manutenzione e più attenta regolamentazione alle nuove tariffe dei parcometri posizionati nelle zone interessate, con la possibilità di trovare una soluzione all’allineamento univoco fra le applicazioni che gestiscono il sistema per utilizzare la gratuità della mezz’ora giornaliera ad oggi non consentita per chi utilizza le app.

Mario ANNUARIO

Stefania DI CLAUDIO

Francesco PILONE