Ordine dei Giornalisti : 6 consiglieri dimissionari, arriva il Commissario

Domenico Bertoni, Giovanni Cannarsa, Annamaria Di Matteo, Sergio Di Vincenzo, Antonio Lupo e Alfonso Sticca hanno presentato le dimissioni al notaio.

Le dimissioni sono state formalizzate nella serata di ieri all’Ordine dei Giornalisti del Molise, al Consiglio dell’Ordine nazionale, alla Procura Generale della Repubblica di Campobasso e al Ministero della Giustizia, organo vigilante degli organismi di categoria.

Probabilmente i giornalisti dovranno tornare a votare per scegliere i propri rappresentanti in seno all’Ordine, in quanto non ci sarebbe più il numero legale per proseguire la consiliatura, questo prevede anche l’arrivo di un commissario.