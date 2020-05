Dopo la conferenza stampa tenuta questa mattina dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, servita per chiarire ulteriormente la situazione relativa ai contagi accertati negli ultimi due giorni tra la comunità Rom residente a Campobasso, questa sera lo stesso sindaco ha emesso apposita Ordinanza sindacale per l’intensificazione delle attività di controllo in alcune zone cittadine, per l’emergenza Covid-19.

A seguito di questo nuovo cluster e dopo aver interloquito in modo diretto con la Regione e con l’ASREM, il sindaco Gravina ha emesso in serata l’Ordinanza con la quale si ritiene opportuno disporre un aumento dei controlli e della vigilanza al fine di scongiurare l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalla normativa emergenziale per i soggetti sottoposti alle restrizioni domiciliari perché risultati positivi al virus o perché in attesa di essere sottoposti al test di controllo per aver avuto contatti con gli stessi. Dalle informazioni assunte in seguito all’effettuazione dei controlli epidemiologici, è possibile ricondurre le citate attività di rafforzamento della vigilanza, in ordine al rispetto della prescrizione della quarantena obbligatoria e dell’isolamento, ad alcune aree cittadine ben delineate e così identificate:

– Quartiere San Giovanni

Quartiere C.E.P – Campobasso nord;

– c.da Fontana Vecchia;

– Centro Storico.

In queste zone saranno intensificate le attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, rimandando a separata comunicazione, direttamente alle forze dell’ordine, i toponimi con i rispettivi civici.