Nicola Lanza Azione Civile: lettera aperta al Prefetto e richiesta incontro  sulla sicurezza pubblica e bullismo, vanno fermati bulli e baby gang

Ennesima aggressione sabato 10 agosto nei pressi di un noto locale della città, il referto del pronto soccorso del giorno 11 agosto recita “Frattura del pavimento orbitale, rottura scomposta del seno mascellare e frattura della spina nasale, 30 gg di prognosi”.

Il referto non può raccontare gli sputi e le minacce subiti da una ragazza minorenne ne la paura dei ragazzi che vengono ripetutamente minacciati e picchiati, i bulli non hanno freni ma hanno nomi e cognomi noti alle forze dell’ordine, che il fenomeno delinquenziale sia oramai fuori controllo è fatto noto, vanno fermati.

Il fenomeno delle baby gang e agli episodi di bullismo e violenza che si sono verificati a Campobasso impongono, a nostro avviso, l’intensificazione delle iniziative di prevenzione e contrasto con un’azione composita, implementando i servizi delle Forze di Polizia, con la collaborazione della Polizia locale, soprattutto nelle aree urbane caratterizzate dalla movida. Chiesto da più parti i presidi fissi a Villa Flora, postazioni all’incrocio tra Via Cannavina, via Ferrari e Piazza Pepe, ma occorrono anche le pattuglie appiedate dedicate all’intervento nelle altre strade ed aree del centro, a partire da Corso Bucci via Veneto e l’ex stadio Romagnoli.

Nicola Lanza Azione Civile