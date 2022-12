Next Generation Campobasso: tenere insieme sviluppo e promozione dell’offerta turistica e migliorare la vita dei cittadini

Tenere insieme sviluppo e promozione dell’offerta turistica e migliorare la vita dei cittadini. Sono queste le priorità che hanno guidato l’incontro del progetto Mediaree Next Generation Campobasso, tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Campobasso lo scorso 16 dicembre.

La Dott.ssa Elena Donaggio (Avanzi SpA), che sta curando l’implementazione del Piano Strategico per l’Area Vasta di Campobasso, ha illustrato il percorso sin qui realizzato.Cosa significa per Next Generation Campobasso “moltiplicare le opportunità”?

Le criticità emerse in fase di analisi sono da interpretare non come semplici punti di debolezza, ma possono essere altresì intese come fattori bersaglio per poter promuovere strategie di sviluppo bidirezionali: nell’interesse e nella tutela dei bisogni e dei desiderata della cittadinanza e, contestualmente, in una prospettiva capace di facilitare i processi di sviluppo territoriale legati al turismo sostenibile.

Il documento presentato dal Dott. Giulio Fiamengo (EasyGov Solution S.r.l.), ha disegnato il cambiamento dei territori dell’Area Vasta di Campobasso attraverso un Centro Servizi per il digitale, una struttura operativa snella per favorire lo sviluppo di un sistema di servizi telematici accessibili online da cittadini ed imprese e un Sistema Turistico Integrato che consenta di connettere le varie attrazioni del territorio e valorizzi l’offerta turistica.

Interessante l’intervento di Christian Gnoni, Assessorecon delega all’Agenda Digitale e Paolo Foresio, Assessore con delega al Turismo che hanno raccontato il percorso di trasformazione digitale del Comune di Lecce attraverso il Centro Servizi Territoriale (CST) e la piattaforma multicanale Visit Lecce.