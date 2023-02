Molise Contamination Lab presenta il primo evento Lego Serious Play: protagonisti gli studenti dell’UniMol

“Il Molise Contamination Lab è orgoglioso di presentare il primo evento Lego Serious Play: protagonisti gli studenti dell’Università del Molise.

L’evento, organizzato per Giovedì 23 Febbraio 2023 avrà luogo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso l’Aula Aratro dell’Università degli Studi del Molise (Dipartimento di Economia).

A guidare l’evento i tre formatori del LegoSeriousPlay Antonella Cipollone, Lorenzo Massacci e Giuseppe De Maso Gentile.

Un’occasione unica per sviluppare il pensiero divergente, la comunicazione degli studenti e l’analisi profonda per la risoluzione di problemi concreti.”