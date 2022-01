Messaggio del sindaco di Campobasso per la cerimonia del patrono della Polizia Municipale

“Il giorno in cui si festeggia il patrono della Polizia Municipale è, non solo figurativamente e simbolicamente, il momento ideale per ringraziare gli uomini e le donne che fanno parte del corpo della Polizia Locale di Campobasso potendo guardarli tutti negli occhi.



Questo giorno e questa cerimonia, della quale ringrazio il comandante Luigi Greco che l’ha voluta e che ne ha curato con attenzione i particolari organizzativi insieme ai suoi agenti, è un incontro che come amministrazione vogliamo diventi fisso nel tempo, perché rappresenta il riconoscimento, seppur minimo, al lavoro, alla dedizione e ai sacrifici che, in special modo in questo lunghissimo periodo pandemico, i rappresentanti del corpo della Polizia Municipale hanno messo in mostra quotidianamente.



Quanto sia radicato l’impegno degli agenti della Polizia Municipale nella nostra comunità è reso indiscutibilmente palpabile anche dalla storia. Sono infatti trascorsi ad oggi ben 150 anni da quel lontano 1871, data in cui venne ufficialmente istituita la “Guardia di Polizia Municipale della Città di Campobasso” e da allora, l’evoluzione naturale del servizio offerto alla nostra città, ha fatto sì che ciò che sta alla base della capacità dei nostri agenti sia sempre più frutto di una relazione sociale coltivata con ogni singolo cittadino, nel rispetto reciproco dei propri rispettivi ruoli e dei propri diritti e doveri.



Il senso di appartenenza alla città di ognuno dei nostri agenti è vivo, palpitante e dimostrato dall’orgoglio con il quale indossano la divisa per offrire il proprio lavoro, le proprie competenze e la propria sensibilità alla cura della sicurezza collettiva.



La perfetta sintesi collaborativa che si è realizzata e rafforzata nel tempo con la Prefettura cittadina, la Questura e le tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, ha contribuito, nei momenti più complicati di questa stagione pandemica, a rendere la nostra città più tranquilla e informata su tutte le

ordinanze e i decreti che si sono, per forza di cose, dovuti necessariamente

susseguire nel tempo.



Ringrazio il comandante Luigi Greco e con lui tutti i suoi agenti per il servizio

che rendono ogni giorno a tutti noi, li ringrazio a nome dell’Amministrazione e a

nome dell’intera cittadinanza che, posso assicurarvelo, vi apprezza per il lavoro

duro e a volte scomodo che siete chiamati a svolgere.



Auguri alla nostra Polizia Municipale.”

Roberto Gravina

Sindaco di Campobasso