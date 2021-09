Manifesti no vax a Campobasso, insorgono Pd e Sinistra: siamo ancora in emergenza, la tutela della vita è inviolabile

INAUDITO, gravissimo, è inaccettabile il risveglio che ieri mattina è toccato a noi cittadine e cittadini di Campobasso.

SIAMO stati, infatti, costretti a vedere falsità NO VAX, pericolosissime falsità NO VAX esposte, urlate a caratteri cubitali esposte in visibilissima mostra nella nostra città capoluogo.

NOI DEL PD E DELLA SINISTRA PER CAMPOBASSO CI SIAMO PRONTAMENTE ATTIVATI PER CHIEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE UNA NETTA E, PRETENDIAMO, CONDIVISA, PRESA DI POSIZIONE POLITICA SUL GRAVE FATTO.

Vogliamo credere che, mentre scriviamo il comunicato, le falsità vengano prontamente rimosse.

Saremo attenti, vigili, metteremo in campo ogni azione politica e amministrativa che contrasti questa ed ogni altra mistificazione di verità scientifiche!

SIAMO ancora in emergenza, nazionale e mondiale, e la tutela della salute e della vita di cittadine e cittadini è diritto inviolabile. E quelle falsità violano, traggono in inganno, offendono la professionalità della comunità medico/scientifica tutta. VacciniAMOci.

Gruppi PD e la sinistra al Comune di Campobasso