Mammografia: grande risposta a Ripalimosani per la prevenzione

Grande risposta a Ripalimosani per l’attività di prevenzione contro i tumori della mammella attivata dall’Asrem. Attraverso lo screening mammografico, effettuato da personale sul territorio grazie al camper sanitario che ha sostato in piazza per cinque giorni, le donne che si sono sottoposte all’esame sono state ben 277. Un numero mai rilevato prima a Ripalimosani per questo tipo di screening. “Il nostro compito – afferma il sindaco Marco Giampaolo – è aiutare tutti i nostri cittadini ad utilizzare tutto ciò di cui la nostra sanità dispone per prevenire le patologie, soprattutto quelle che fanno più paura. Siamo riusciti attraverso una capillare informazione a raggiungere tutte le famiglie, anche attraverso una corretta e professionale sensibilizzazione. Ringrazio a questo proposito il consigliere Giuseppe De Mitri, infermiere attivo nei progetti sociosanitari, che per questa attività si è speso molto”. Anche dall’Asrem sono giunte le congratulazioni all’amministrazione e soprattutto ai cittadini, che hanno dimostrato una forte propensione alla prevenzione sanitaria e dato un validissimo esempio alle altre comunità.