Malatesta Urban Camp. Tre giorni di Arte, Sport e Cultura per i 20 Anni di Associazione Malatesta

L’Associazione Malatesta è lieta di annunciare il “Malatesta Urban Camp”, un evento a ingresso libero di tre giorni organizzato per celebrare i suoi 20 anni di attività.

Dal 28 al 30 giugno, l’area del Vecchio Romagnoli nel cuore di Campobasso sarà il centro di tutte le attività dedicate ai bambini, ai giovani e agli adulti: writing (con più di trenta artisti pronti a ridare colore alla murata nella Curva Sud del vecchio stadio), attività sportive all’aperto, talk su attualità e territorio, musica dal vivo con La Famiglia (gruppo che ha segnato la storia del Rap italiano), dj set, cibo di strada, mercatini e altro ancora.

In programma tantissimi eventi:

Venerdì 28 giugno L’Urban Camp inizierà alle 15.00 con una sessione di writing che trasformerà la murata del Vecchio Romagnoli in una tela a cielo aperto.

Dalle 18.00 alle 20.00, “Mala Talks” una serie di dibattiti on air che offriranno una panoramica sul nostro territorio al termine dei quali ci sarà una degustazione di Tintilia del Molise e prodotti molisani.

A seguire ancora musica con dj set dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 20.00 all’1.00.

Sabato 29 giugno Dalla mattinata di Sabato gli artisti proseguiranno con le loro opere.

Diverse associazioni locali organizzeranno una vasta gamma di attività sportive per adulti e bambini: pallavolo, basket, rugby, climbing, skate e roller, balance board, pole dance, danza aerea, break dance, hip hop, draw the line bike tour, yoga, pilates, karate, thai chi, pesistica.

Dalle 9:30 partono le gare di Arrampicata Sportiva.

In mattinata si terrà anche un incontro informativo di BLSD sull’apprendimento delle manovre per intervenire come primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Alle 15.30 previsto un talk con il Collettivo Spore sui linguaggi femministi nell’arte surrealista, seguito dal dj set dalle 17.00.

Ore 18 Maxischermo Italia – Svizzera

In serata, il concerto degli Snakecharmers, cover band molisana dei Rage Against the Machine, alle 21.30, anticiperà il live de La Famiglia, storico gruppo rap italiano, previsto per le 22.30. La giornata si concluderà con un dj set da mezzanotte all’1.00.

Domenica 30 giugno L’ultimo giorno del Malatesta Urban Camp continua dalla mattina con più di 25 gli artisti all’opera.

Alle 10:00 parte una gara di orientamento che coinvolgerà i vicoli del centro storico della città di Campobasso.

Alle 12.00, la presentazione dell’opuscolo “La questione Palestinese e noi” offrirà uno spunto di riflessione sulla questione in Medioriente.

Le attività sportive continueranno per tutto il giorno, affiancate dal Campobazar, un mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto.

Dalle 16.00, la musica tornerà protagonista con diversi set di dj locali.

Per i tre giorni di evento è prevista un’area Food a cura di VGR Eventi e Tipico 47 SM.

Informazioni Generali: Il “Malatesta Urban Camp” è un evento aperto a tutti a ingresso gratuito, pensato per promuovere temi legati all’arte, allo sport, alla cultura, all’ambiente e alla socialità, temi che l’Associazione Malatesta ha sostenuto con passione in questi venti anni di attività.

Ringraziamo le associazioni e le società che partecipano: MORGIA Climbing Experience – Super Human – Nuova Pallavolo – InNatura Sport e Cultura – Scuola di danza Odette – MSP Molise Kenpo Karate – Hammers Rugby Campobasso – Happy Pole – Onde Grezze Boards Farm – Casa del Popolo Molise – Antigone – Gaza Free Style – Cellula Coscioni Molise – Dal Basso – Spore Collettivo – Comitato No Pizzone II – CISAV (Centro Indipendente Studi Alta Valle del Volturno) – Ex OPG – Life AED (Ancora è Domani) – ACT (Arti Cinema e Teatro).

Ringraziamo gli sponsor: Frigojollinox, Impianti Agroalimentari – Pizza Kalò – Caffè Camardo – Tecnocoop.

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!

