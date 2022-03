Lutto nel mondo della cultura, è morto Leonardo Cammarano

Lutto nel mondo della cultura nazionale; è morto Leonardo Cammarano, filosofo e scrittore e nella sua vita anche raffinato pittore. Napoletano, aveva 92 anni e amava trascorrere molto tempo in Francia, dove si ritirava nel piccolo villaggio di Saint-Vertu, in Borgogna, ma condivideva le sue origini tra Napoli e il Molise ed era legato in particolare alla ‘location’ del castello di Torella.

Era il genero di Benedetto Croce. Figlio di Elena Ciamarra, eccellente musicista, bravissima pittrice e talentuosa disegnatrice e fratello di Maria Luisa, anche lei pittrice, conosciuta come Minna Cammarano.

Si è occupato dei rapporti tra fisica e filosofia, relatore in prestigiosi atenei a livello europeo. A Napoli aveva insegnato Filologia romanza al Suor Orsola Benincasa.

Aveva esposto, ultimamente, con la mostra intitolata “Fugitives lumières” all’Eglise de Sainte Vertu.