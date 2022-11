Grave lutto nel mondo artistico non solo molsiano. E’ venutoa mancare, all’età di 88 anni, lo scultore campobassano Pasquale Napoli, le cui opere sono presenti in città, sia in luoghi aperti che in alcuni palazzi istituzionali. I suoi lavori infatti, hanno riscosso consensi anche fuori dai confini regionali.

L’ultimo saluto è previsto per domani, domenica 13 novembre, alle 12.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso.