L’Istituto “Petrone” presenta: “Incontro di cuori e melodie”

Il 20 dicembre 2024, alle ore 18:30, presso l’Istituto “Petrone”, si terrà l’evento “Incontro di cuori e melodie”, un appuntamento speciale che unisce musica, inclusione e comunità per celebrare il Natale con un significato profondo e autentico.

Sarà una serata unica, che vedrà la partecipazione di alunni, docenti, famiglie e ospiti d’eccezione come “Gli amici di Damiano”, un gruppo musicale straordinario composto da ragazzi con disabilità che frequentano i centri socio-educativi “Giorgio Palmieri” e “Peter Pan” di Campobasso. Questo ensemble, con il proprio talento e passione, offrirà una performance emozionante che spazierà tra melodie italiane e internazionali, dimostrando come la musica possa diventare un linguaggio universale capace di abbattere barriere e unire le persone.

Un appuntamento che promuove l’inclusione e celebra la comunità educante

L’Istituto “Petrone”, da anni impegnato nell’innovazione didattica e nella valorizzazione dell’inclusione, ha reso la musica e l’educazione emotiva pilastri della propria progettualità. Questo evento rappresenta la sintesi di un percorso educativo volto a trasformare le fragilità e le differenze in valori aggiunti, dove l’apertura al territorio e la collaborazione con realtà esterne, come la Cooperativa Sociale Sirio, diventano strumenti fondamentali per il benessere collettivo.

Il Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Natilli, sottolinea l’importanza di questo momento: «“Incontro di cuori e melodie” non è solo un evento musicale, ma un momento di condivisione autentica che celebra la bellezza dell’amicizia e il potere della musica di accordare anime. La nostra scuola desidera essere un luogo di crescita non solo didattica, ma anche umana, in cui le differenze diventano occasioni di arricchimento reciproco».

La serata culminerà con un brindisi conviviale, accompagnato da prodotti offerti da sostenitori e attività locali, in un clima di armonia, pace e solidarietà. Sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e per concludere l’anno con entusiasmo e ottimismo, guardando con fiducia al futuro.

L’Istituto “Petrone” si distingue per un approccio educativo che coniuga tradizione e sperimentazione, mettendo al centro lo studente e il suo percorso di crescita culturale, sociale ed emozionale. Iniziative come “Incontro di cuori e melodie” testimoniano l’impegno della scuola nel costruire una comunità educante aperta, solidale e innovativa.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa serata speciale, dove musica, inclusione e convivialità si incontrano per celebrare lo spirito del Natale.