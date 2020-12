Lions Club Molisani consegnano doni per i bambini dell’Orfanotrofio di Cercepiccola

Il Lions Club Campobasso ha partecipato con il suo Presidente Stefano Maggiani, con il Vice Presidente Eugenio Astore e con il GST Alfredo Potito, unitamente agli Amici dei Lions Club Termoli Host, Isernia, Larino, Bojano e Termoli Tifernus, alla consegna dei doni per i bambini dell’Orfanotrofio di Cercepiccola, in realizzazione del Service Lions della Zona B, VII Circoscrizione, Distretto 108 A Italy, ideato dalla Presidente Ester Tanasso.

Tutti insieme, i Lions Club Molisani, guidati dalla Presidente di Zona, Ester Tanasso, hanno incontrato il Sindaco, Michele Nardacchione, e, quindi, hanno incontrato le Suore dell’Orfanotrofio di Cercepiccola, a cui è stato dedicato il Service Lions “Regalo Sospeso”. “È stato per tutti noi un momento di grande emozione e di grande arricchimento umano e spirituale che, certamente, ci ha unito ancora di più facendoci comprendere l’importanza della nostra Amicizia e della nostra attività di Servizio.

Siamo tutti molto grati alla Presidente Ester Tanasso che con la Sua ben nota sensibilità ci ha impegnati in un Service davvero significativo perché dedicato ai bambini. È mia opinione che l’unità dei Lions Club Molisani sia determinante in un periodo storico così difficile, soprattutto, per la grande energia che si genera irradiando valori positivi e Servizio che vengono donati al territorio.

Il Lions Club Campobasso, che già da tempo collabora con il Sindaco di Cercepiccola, Michele Nardacchione, per altre attività di Servizio dedicate al Territorio, s’impegna a mantenere in essere l’odierno Service e a restare vicino al l’Orfanotrofio di Cercepiccola”, ha affermato il presidente Stefano Maggiani.

I Lions della Zona B proseguiranno il loro impegno anche in questi giorni con un Service dedicato agli anziani e con altre attività. Ci piace riportare di seguito le parole con cui la Presidente della Zona B, VII Circoscrizione, Distretto Lions 108 A Italy, Ester Tanasso, ha commentato l’incontro: “Felice di aver realizzato qui il nostro primo Service di Zona.

Grazie ai Presidenti Gabriela Angelica Rostani, Lc Bojano, Stefano Maggiani, Lc Campobasso, Luciano Scarpitti, Lc Isernia, Umberto Massini, Lc Larino, Tommaso Freda, Lc Termoli Host, Antonio Liberatore, Lc Termoli Tifernus e alla GST Mariangela Martella per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno accolto il mio invito e coinvolto i loro Clubs. Non c’è cosa più bella che lavorare insieme per far sorridere i bambini”.