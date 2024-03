In vista delle prossime Festività pasquali, i poliziotti della Questura di Campobasso hanno trascorso alcuni momenti con i bambini ed i ragazzi ospiti dell’Istituto “Figlie del Divino Zelo”, accolti con grande affetto anche dalla Comunità religiosa e dagli educatori.

L’incontro è stato l’occasione non solo per porgere un piccolo dono, ma anche per raccontare ai bambini presenti il lavoro portato avanti ogni giorno dai loro “amici in divisa”