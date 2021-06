Informazione e legalità/Cimino plauso alle testate giornalistiche molisane

“La lotta all’ esercizio abusivo della professione è iniziato e non è terminato. – apre così l’incontro di questa mattina il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino. – Un’operazione voluta per mettere in regola alcuni siti internet che sono nati come blog, ma in realtà sono diventati dei veri e propri giornali telematici – Naturalmente con delle distinzioni, in quanto in alcune condizioni la legge non obbliga all’iscrizione in Tribunale come testata, ma oggi ringrazio e faccio un plauso a quelle testate giornalistiche che hanno sposato la mia sollecitazione”. ” Per chi ancora non si adegua confermo che stiamo procedendo , sono in atto indagini di polizia giudiziaria, e intendiamo andare fino in fondo”.

"Sono nate nuove testate giornalistiche: viaggioinmolise.it di Nicola De Francesco, informamolise.com di Pietro Colagiovanni, Monteneronotizie.net diretto da Simone Zappitelli e Termoli wild di Emilio Bertotto. E ancora la testata di Gambatesanews.it-la voce fuori dal coro del giornalista ipovedente Vittorio Venditti. Queste testate onorano il giornalismo e la legalità". Annunciate dal presidente iniziative perchè l'informazione molisana sia alla portata di tutti, partendo dall'abbattimento delle barriere architettoniche, cercando una nuova sede dell'Ordine e ancora un Corso Di Formazione del Linguaggio dei segni.

Il presidente Cimino ha anche presentato con orgoglio il giornale dell’Ordine, testata registrata edioto dallo stesso ordine, OdG Molise informa, uno sfogliabile di 16 pagine, dedicato a tutto ciò che ruota intorno al nostro albo, inerenti il nostro lavoro e le norme deontologiche, alla formazione professionale, e soprattutto dedicato agli iscritti, senza andare in competizione con le testate molisane.

In particolare presentando la testata informamolise.com il presidente Cimino ha affermato: “in questo caso parliamo della storia del giornalismo molisano. Infatti il sito on line nasce dall’esperienza , voluta dal direttore responsabile Pietro Colagiovanni, pioniere dell’informazione prima con Il Corriere del Molise, poi con Il Settimanale del Molise in forma cartacea ed ora con il sito informamolise”.

Una testata, quella di informamolise.com nata indipendente e libera, proprio dall’esperienza dei giornali cartacei, che guarda al territorio a 360°, offrendo oltre alle notizie istituzionali e di cronaca ampio spazio e voce al territorio, alle battaglie dei cittadini, dalla sanità, all’ambiente, al sociale, puntando su innovative rubriche settimanali e collaborazioni professionali.

Altra novità la presenza in conferenza stampa del direttore de Il Nuovo Molise Antonio Blasotta da Foggia, e del giornalista calabrese Domenico Martelli che hanno deciso di investire in Molise, dando del pluralismo in più. Entrambi i direttori hanno speso parole lusinghiere per il territorio molisano, e ancor di più nei confronti del presidente Cimino, per le innumerevoli iniziative messe in campo ma anche per i progetti futuri, impensabili in altre regioni del Sud. (mdl)