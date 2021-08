Incidente mortale all’alba, muore 42enne campobassano

All’alba lungo la Strada Statale 647 al chilometro 24+500 si sono scontrati in territorio di Limosano, una Ford Fiesta vecchio modello, un’Opel Agila e una moto. Il bilancio è di un morto e due feriti. A perdere la vita il centauro, si tratta di un 42enne di Campobasso.

Sul posto i Carabinieri per la ti costruzione del caso, ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale Anas per regolare la circolazione: la Strada Statale 647 è chiusa dal km 28 al km 19, traffico deviato in direzione Termoli – Bojano sulla SS 647 e in direzione B e direzione Bojano- Termoli sulla SS 751.