Il Distretto Militare come Centro vaccinale cittadino, la proposta di Domenico Esposito

“Oramai andiamo incontro a quasi un anno e mezzo di Pandemia, che da molti e’ stata definita la “terza guerra mondiale” e a parer mio lo è. Un nemico invisibile che possiamo combattere solo isolandoci e allontanandoci, praticamente rinunciando a vivere! L’unica vera arma per combatterlo è il vaccino. Allora mi chiedo perché non essere pronti a questa operazione indispensabile per riprendere vivere?



Quale miglior Centro vaccinale per la Città di Campobasso del nostro Distretto Militare.

E ancora mi chiedo anziché distogliere la Cittadella dell’economia dal suo uso più appropriato che potrebbe essere quello di riaccogliere le attività ambulanti che stanno soffrendo terribilmente in questi mesi, non sarebbe più intelligente adibire il Distretto Militare a Centro Vaccinale cittadino?



Un luogo che logisticamente è molto più consono e già nel possesso dello Stato che ne garantisce la funzionalità .



Un punto di entrata ed uno di uscita, portici per ripararsi dal freddo e dal caldo (visto che le operazioni di vaccinazione andranno avanti almeno sino al prossimo ottobre), personale già formato per gestire le emergenze .

Proporrò un Ordine del Giorno al prossimo Consiglio comunale al fine di intraprendere le dovute azioni politico/amministrative in tal senso “.



Domenico Esposito