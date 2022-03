Il Comune di Campobasso continua con organizzazione e coordinamento delle iniziative di accoglienza per i profughi in arrivo dall’Ucraina

1.CENSIMENTO NUCLEI FAMILIARI

La Prefettura di Campobasso ha delegato il Comune di Campobasso al censimento dei nuclei familiari arrivati dall’Ucraina sul territorio cittadino. Allo scopo di favorire la circolarità delle informazioni, le singole schede informative verranno tempestivamente trasmesse anche a:

– Questura, per l’identificazione;

– ASReM, per lo screening sanitario;

– Protezione Civile, per gli aspetti emergenziali di competenza.

A tale proposito, sarà possibile contattare il Comune di Campobasso allo Sportello Servizi alla Persona, ovvero scrivere una mail, e richiedere un appuntamento ai fini del censimento delle singole persone come di seguito riportato:

RECAPITO TELEFONICO: 0874-405598 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.30.

INDIRIZZO MAIL: emergenza[email protected]

Si raccomanda ai cittadini, associazioni, parrocchie che ospitano persone provenienti dall’Ucraina di contattare l’Amministrazione comunale secondo le modalità sopra indicate.

2.ATTIVAZIONE ASSISTENZA SOCIALE

Successivamente al censimento dei nuclei familiari, il Comune di Campobasso attiva le richieste di assistenza sociale avvalendosi della Croce Rossa Italiana e di altri enti del terzo settore che, su richiesta dei Servizi Sociali del Comune di Campobasso, garantiscono la gestione di un punto di raccolta (PUNTO HUB).

In via d’urgenza, a decorrere dal giorno 22 marzo 2022, i cittadini possono fare donazioni di beni di prima necessità al Comune di Campobasso portando il materiale (generi alimentari a lunga conservazione, vestiario, coperte, farmaci da banco) presso i locali siti alla Cittadella dell’Economia nei seguenti giorni ed orari:

Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

In seguito, sarà attivato un conto corrente intestato al Comune di Campobasso per le donazioni in denaro che saranno erogate tramite voucher.

3.RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI STRUTTURE ALLOGGIATIVE

Resta aperto l’Avviso di raccolta manifestazioni di interesse per l’accoglienza di persone provenienti dall’Ucraina ai fini di una ricognizione tesa al reperimento, sul territorio cittadino, di strutture alloggiative idonee per soluzioni di accoglienza, tenendo conto della prevalenza di donne e bambini.

I cittadini che volessero mettere a disposizione propri immobili o strutture sono invitati a formulare apposita manifestazione di interesse alla seguente PEC: [email protected]Si precisa inoltre, che le Associazioni, enti del terzo settore, cittadini che a titolo volontario vogliono collaborare presso il punto HUB ovvero donare beni materiali ulteriori rispetto a quelli sopra indicati possono inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: emergenza[email protected]