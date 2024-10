II Edizione di Sabato al Borgo e Passeggiata Ecologica

Sabato, il centro storico di Campobasso si accenderà con un’esplosione di musica, arte,

tradizioni, moda e sapori. Un evento imperdibile per immergersi nelle ricche sfumature

culturali e tradizionali della nostra città, godendo di una serata all’insegna del divertimento

e della convivialità.

Stamane, nella Sala consiliare di Palazzo San Giorgio, è stata presentata ufficialmente la

seconda edizione di “Sabato al Borgo”, in programma sabato 26 ottobre, dalle 18 alle 24.

La sindaca Marialuisa Forte ha espresso la sua profonda gratitudine verso gli artefici di

quest’iniziativa: gli assessori Giose Trivisonno e Adele Fraracci, e i consiglieri delegati

Giovanna Viola e Liberio Lopriore, riconoscendo il loro impegno e la loro dedizione.

L’assessore alla cultura Fraracci ha illustrato il programma “corposo e affascinante”,

sottolineando una novità rispetto all’edizione del 21 settembre: la partecipazione di artisti

che dipingeranno scorci della Campobasso antica. “Mi piace usare questo termine per il

senso di rispetto che dobbiamo all’anzianità del borgo, cuore pulsante,” ha dichiarato

Fraracci, conferendo un tocco di poesia alla descrizione del progetto.

La consigliera Viola ha comunicato che ben 20 artisti hanno già risposto all’appello del

Comune per partecipare all’estemporanea di pittura. Inoltre, sono previste sfilate di moda,

che aggiungeranno un tocco di eleganza all’evento.

L’assessore Trivisonno ha posto l’accento sulla ricca proposta gastronomica, resa

possibile grazie alla collaborazione tra ristoratori e commercianti locali. “La sezione Sapori

questa volta includerà anche la degustazione di miele e castagne, un modo per essere

vicini a un settore che soffre molto a causa anche dei cambiamenti climatici,” ha

sottolineato il titolare della delega al Commercio e Attività produttive che ha poi

aggiunto:“la narrazione del centro storico è cambiata. Dal 21 settembre, giorno della prima

edizione di Sabato al Borgo, il sentimento di meraviglia ha prevalso, sostituendo la visione

negativa che finora si era fatta del borgo. Un borgo che, grazie a questa iniziativa, vuole

essere attrattivo sia socialmente che economicamente”.

L’invito è esteso ai campobassani e non a partecipare ad una serata indimenticabile nel

cuore di Campobasso, scoprendo le bellezze e le tradizioni del nostro amato borgo.

Sarà un weekend ricco di eventi: domenica 27 ottobre è in programma una passeggiata

ecologica insieme ai 500 allievi della Scuola Carabinieri di Campobasso, guidata dal

Colonnello Bruno Capece, che durante il loro tempo libero si uniranno a cittadini ed

amministratori. I dettagli dell’evento, promosso in collaborazione con il CONI,

l’associazione Plastic Free e la Scuola Allievi Carabinieri, sono stati illustrati questa

mattina in una conferenza stampa dall’assessore all’Ambiente Simone Cretella.

“Questa iniziativa coniuga il rispetto dell’ambiente con l’aspetto culturale, offrendo

l’opportunità di ripulire il borgo dai rifiuti abbandonati lungo i suoi caratteristici vicoli e di far

conoscere agli allievi carabinieri il centro storico della città,” ha dichiarato l’assessore

Cretella.

La passeggiata partirà alle 9.30 da Piazza Prefettura verso Largo San Leonardo. Da qui, i

partecipanti si divideranno in tre gruppi che seguiranno tre diversi itinerari, raggiungendo il

piazzale antistante la Chiesa di San Giorgio. Successivamente, si proseguirà lungo la via

Matris fino a Porta San Paolo e infine si tornerà in Piazza Prefettura. Alla conferenza

stampa hanno partecipato Giuseppe Fabiano, Referente di Plastic Free e il Tenente

Daniele Trincone.