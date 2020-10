Guida in stato di ebrezza alcolica, denunciate due persone

Nel corso dei controlli disposti dal Comando Compagnia di Bojano, l’Aliquota Radiomobile ha sorpreso una 28enne di Baranello alla guida della propria autovettura priva della patente di guida poiché sospesa.

Il provvedimento le era stato comminato poiché a seguito di sinistro stradale occorso nel periodo estivo e rilevato dai Carabinieri di Bojano, era emersa una sua positività all’uso di alcool e all’epoca sanzionata ex art.186 c. 2 C.d.s.. L’attuale sanzione comporta anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.



Sempre in tema di guida in stato di ebrezza, la cui attenzione è pari all’uso di sostanze stupefacenti, è stato sanzionato un 62enne di Vinchiaturo che a seguito di un sinistro stradale ha palesato un tasso alcolemico di 0,77 g/l. Per l’uomo una sanzione di 1450 euro, il fermo del veicolo e la sospensione della patente di guida.



Nel corso del week end appena trascorso, sono stati controllati 206 veicoli e 350 soggetti sia residenti che in transito nella giurisdizione. I controlli saranno intensificati nel prossimo fine settimana in corrispondenza del ponte di Santi, anche alla luce delle recenti disposizioni governative.

Il Comando Compagnia di Bojano continua a sottolineare l’importanza delle denunce e delle segnalazioni di episodi di illegalità, ai quali il certosino ed incessante lavoro dei Carabinieri, cerca di porre argine.