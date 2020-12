Gravina parteciperà alla tavola rotonda “Foreste Urbane in Italia” promossa da EUFORICC

Martedì 15 dicembre, si svolgerà il workshop e tavola rotonda promosso dal comitato scientifico del progetto di ricerca di interesse nazionale EUFORICC sul tema delle foreste urbane. Oltre ai partner del progetto, interverranno le amministrazioni di diverse città Italiane, quali Campobasso, Foggia, Lecce, Parma, Torino e i rappresentanti di importanti associazioni quali ANCI, AIAPP e CONAF, nonché il Direttore Generale delle Foreste del MIPAAF.

Parteciperanno inoltre una rappresentanza del POLIMI e il Direttore del Parco Nord di Milano, il Direttore del CRIBISES della Sapienza di Roma, rappresentanti del Comitato del Verde Urbano, della FAO e l’Amministratore delegato di DECA srl.

L’incontro, il terzo dall’inizio del progetto, è organizzato dai gruppi di lavoro del Progetto di ricerca di interesse nazionale EUFORICC (www.euforicc.it) finanziato dal MIUR e mira al confronto delle esperienze tra il mondo della ricerca e quello delle amministrazioni pubbliche, con l’apporto delle esperienze di altre istituzioni, sul tema delle foreste urbane e del verde pubblico.

Sindaci e assessori potranno illustrare le proprie esperienze pregresse e i progetti in atto (o da realizzare) legati alle realtà delle proprie amministrazioni. Verrà promosso lo scambio di idee ed esperienze tra associazioni professionali, rappresentanti di istituzioni, i gruppi di lavoro del Prin EUFORICC e altri membri delle comunità scientifica e istituzionale.

Anche il sindaco Roberto Gravina parteciperà all’incontro con un proprio intervento inerente il capoluogo molisano e le potenziali attività, nel suo territorio, legate alla forestazione urbana. L’intervento del sindaco di Campobasso è stato inserito dagli organizzatori nella sessione dedicata alla discussione sul contributo delle foreste urbane per le sfide ambientali, un confronto tra amministrazioni e ricerca sulle esperienze negli ambiti territoriali e di ricerca sul territorio, focalizzando l’attenzione sulla naturale capacità delle foreste urbane nel fronteggiare le criticità ambientali in ambiente urbano.

Il confronto tra Ricerca e Governance locale che questo workshop auspica, dovrà mettere in evidenza quali siano le principali necessità riguardo le Infrastrutture Verdi dal punto di vista di chi amministra e come il mondo della ricerca possa andare in contro a tali richieste. Allo stesso modo le amministrazioni potranno giovarsi di un aggiornamento sulle più recenti ricerche in atto in ambito nazionale e internazionale riguardo le Infrastrutture Verdi ed interfacciarsi direttamente con un gruppo di ricercatori di diversa estrazione.Sarà possibile seguire in diretta streaming l’evento sulla pagina Facebook del progetto EUFORICC: www.facebook.com/progettoeuforicc/live sin dalle ore 9.00 di martedì 15 dicembre, con l’apertura lavori e la presentazione ufficiale dell’evento.