Gli Alunni della Petrone accolti dal Ministro di Gozo (Malta) per il progetto YuoROPE

Accolti dal Primo Ministro di Gozo, gli studenti vivono un’esperienza formativa unica. Intanto nella. Sede di Campobasso si celebra l’Erasmus Day con. Un collegamento in diretta con gli studenti in mobilità Erasmus a Malta: un ponte tra culture, territori e generazioni.

Un’accoglienza calorosa, un incontro istituzionale di alto profilo e giornate dense di emozioni, scoperte e relazioni. È la straordinaria esperienza che stanno vivendo gli studenti dell’Istituto Comprensivo Igino Petrone di Campobasso, in trasferta a Gozo (Malta) nell’ambito del progetto Erasmus+ “Yourope”.

Il gruppo di alunni, provenienti dalle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, sta partecipando a un progetto di internazionalizzazione innovativo, considerata l’età dei partecipanti. Gli studenti, accompagnati dal Dirigente Scolastico Giuseppe Natilli e dai docenti tutor del progetto, sono stati accolti ufficialmente dal Primo Ministro di Gozo, Clint Camilleri, in un incontro che ha confermato il valore educativo e simbolico dell’iniziativa. I ragazzi hanno rappresentato non solo la scuola, ma l’Italia intera, come giovani ambasciatori di cittadinanza europea. Nel corso della permanenza, gli alunni stanno partecipando ad attività didattiche condivise con coetanei maltesi, workshop interculturali, visite guidate e momenti di scambio linguistico, il tutto in un contesto internazionale stimolante e profondamente formativo.

“Stiamo assistendo a un’esperienza trasformativa – commenta il Dirigente Giuseppe Natilli –. I nostri ragazzi stanno vivendo l’Europa, non solo studiandola. Il progetto Yourope è il segno tangibile che la nostra scuola è capace di aprire orizzonti, offrire occasioni concrete di crescita e costruire competenze globali già in età precoce.”

Nel frattempo, a Campobasso, presso la sede centrale dell’Istituto, si è svolto con grande partecipazione l’Erasmus Day 2025, un evento celebrativo che ha visto il coinvolgimento di studenti, famiglie, insegnanti e istituzioni locali. Cuore pulsante della giornata è stato il collegamento in diretta con la delegazione a Malta, un momento emozionante che ha reso visibile quel ponte culturale e simbolico costruito proprio grazie al progetto.

Nel corso dell’evento sono stati condivisi i primi racconti dei ragazzi da Gozo, testimonianze video, riflessioni dei docenti e approfondimenti sui valori del programma Erasmus+. Tutto questo ha confermato come la dimensione europea dell’educazione non sia più un’opzione, ma una necessità per la scuola contemporanea.

“La Petrone è una scuola che non ha paura di innovare – ha dichiarato ancora il Dirigente Natilli –. Con ‘Yourope’ abbiamo dimostrato che anche gli studenti più giovani possono vivere l’internazionalizzazione in modo pieno, consapevole, coinvolgente. Abbiamo unito territori, culture, linguaggi. Questo è il senso più profondo dell’Europa.”

Il progetto Yourope non si limita a un viaggio: è un percorso educativo profondo, capace di generare competenze, creare reti e rafforzare l’identità europea delle nuove generazioni. Una sfida vinta, un modello replicabile, una dimostrazione concreta che la scuola può – e deve – guardare lontano.