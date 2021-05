Giro d’Italia a Campobasso : divieti di transito e chiusure strade per sabato 15 maggio

L’assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso, Simone Cretella, e il comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, hanno illustrato le misure legate alla mobilità decise dall’Amministrazione in occasione del passaggio in città dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2021, Foggia – Guardia Sanframondi, previsto per sabato 15 maggio.

Sia l’assessore che il comandante hanno invitato i cittadini a utilizzare, per la mattinata di sabato, il meno possibile le autovetture, prediligendo gli spostamenti a piedi, in modo da rendere più agevole l’intero sistema di mobilità previsto, tenuto conto anche che, formalmente, la manifestazione non prevede la presenza di pubblico lungo il percorso.

“Dagli incontri e dalle riunioni organizzative avute nei giorni scorsi con la Prefettura di Campobasso, la Questura di Campobasso e la Polizia Locale – ha specificato l’assessore Cretella – è emersa la necessità di valutare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica legata alla chiusura al traffico di alcune strade della città, la sospensione anticipata alle ore 12.00 delle lezioninelle scuole di ogni ordine e grado del Capoluogo, per sabato 15 maggio.

Il servizio Mobilità ha provveduto all’apposizione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell’inizio della gara ciclistica.”

“In questi giorni – ha detto il comandante Greco – abbiamo provveduto, come Polizia Locale, a distribuire anche delle comunicazioni di cortesia alle attività e ai condomini posti nelle strade che vedranno il passaggio del giro, previsto in città per le ore 14.50 circa, per dare così quante più informazioni possibili su chiusure delle strade e divieti di sosta.



Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 8:00 e fino al completo passaggio degli atleti che prenderanno parte al 104° Giro d’Italia, l’istituzione della segnaletica stradale verticale indicante “divieto di sosta”, sui seguenti tratti stradali:

-Via San Giovanni, dall’intersezione con Via delle Frasche/Via G. 13. Vico all’intersezione con Via Mazzini, ambo i lati;

-Via Mazzini, dagli stalli di sosta il cui parcheggio è sottoposto a limitazione di tempo (solo lato fronte Via Gioberti) a Piazza C. Battisti;

-Piazza Cesare Battisti; Piazza Pepe, stalli prospicienti la Banca Intesa San Paolo;

-Corso Bucci, dall’intersezione con Piazza Pepe a Piazza D’Ovidio, ambo i lati;

-Piazza D’Ovidio; Piazza Vittorio Emanuele II, dall’intersezione con Piazza D’Ovidio e fino all’intersezione con Viale R. Elena/Via Nobile;

-Viale R. Elena, dall’intersezione con Piazza Vittorio Emanuele II/Via Nobile a Piazza -Falcone e Borsellino;

-Via Petrella, da Piazza della Vittoria a Piazza Falcone e Borsellino;

-Via Duca D’Aosta, ambo i lati;

Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 12:00 e fino al completo passaggio della carovana la chiusura temporanea al traffico dei seguenti tratti stradali:

-Via Puglia, dalla rotatoria incrocio con Via Sicilia e fino alla rotatoria incrocio con Via San Giovanni;

-Via San Giovanni, dalla rotatoria incrocio con Via Puglia all’intersezione con Via Mazzini;

– Via Mazzini dall’intersezione con Via San Giovanni a Piazza Cesare Battisti;

– Piazza Cesare Battisti; Piazza Pepe;

Corso Bucci da Piazza Pepe all’intersezione con Piazza D’Ovidio;

Piazza D’Ovidio;

-Piazza Vittorio Emanuele II;

-Piazza Vittorio Emanuele II; Viale Regina Elena;

Piazza Falcone e Borsellino;

-Via Duca D’Aosta.

La chiusura al traffico veicolare, dalle ore 12.00 a fine gara del 104° giro d’Italia, sarà predisposta dalla prefettura di Campobasso, con apposita ordinanza.

Gli autobus urbani ed extraurbani, durante la chiusura delle strade, dovranno seguire percorsi alternativi. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare i pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’ organizzazione dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.



Il servizio Mobilità provvederà all’apposizione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell’inizio della gara ciclistica. Il personale di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate provvederanno a impartire le disposizioni tecniche dei servizi di vigilanza e ordine pubblico, prescrivendo al personale incaricato apposite direttive intese a prevenire ogni abuso e ad assicurare il più ordinato svolgimento della gara nelle sue varie articolazioni, adottando, in caso di specifiche situazioni di emergenza, tutti gli interventi necessari per la pubblica e privata incolumità.

Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi. Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dagli art. 7 del C.d.S.