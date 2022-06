Gildone/ Veverdì alla sala parrocchiale si parlerà della tradizione del pane

L’amore per il pane: tra storia e tradizioni’. E’ il tema di un incontro pubblico che si terrà a Gildone nella sala parrocchiale in Via Municipio, venerdì 10 giugno 2022 a partire dalle ore 17.

Dopo i saluti istituzionali, a cura del Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, del sindaco di Gildone, Nicola Vecchiullo, di Marilù Spina della locale Proloco, di Feliciano Antedomenico (panificatore molisano) e del Presidente del comitato ‘Festa del grano’ di Jelsi, Luigi Michilli, ci sarà l’intermezzo musicale curato da Luigi Farinaccio.

Seguiranno gli interventi:

‘Il pane protagonista di una tradizione secolare gildonese’ a cura di Elia Rubino;

‘La memoria del pane: Un confronto generazionale’ a cura di Antonio Grassi;

‘Tra pane e poesia- i bambini di Gildone’ a cura di Mariagrazia Colicchio;

‘L’arte del pane’ a cura dei fornai Totarella-Gargiso-Savino e Colicchio;

‘La sacralità del pane, simbolo di vita’ a cura di padre Claudio Catucci.

Tra i vari interventi le testimonianze e i racconti del passato e ancora un intermezzo musicale.

Moderatore sarà Elia Rubino; la manifestazione è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise e rientra nell’ambito della ‘Giornata del Pane e dei prodotti da forno’.