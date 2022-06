Gildone, grande partecipazione per i festeggiamenti di Sant’Antonio e la ‘Festa del pane’

La ricorrenza del 13 giugno in onore di Sant’Antonio di Padova è sentita ovunque, Ma a Gildone assume un significato particolare con i primi ‘segnali’ di festa già 13 giorni prima con i fuochi nelle contrade e poi l’infiorata, i ‘monacelli’; e la grande partecipazione popolare nell’anno della ‘ripresa’.

Nel programma ricco dei festeggiamenti ci sono anche incontri pubblici, l’immancabile processione ed il grande falò. Nella tradizione gildonese su tutto è la ‘festa del pane’ che quest’anno assume anche il significato del ritorno alla normalità dopo l’incubo pandemico.

“Con un entusiasmo ancora maggiore rispetto al passato- ha precisato il sindaco Nicola Vecchiullo- perché il pane è simbolo di vita e amore per il prossimo”.

L’importanza della festa gildonese, dove fede e tradizione si uniscono, si ricollega anche al significato del pane per la nostra regione; non a caso proprio in Molise, nel 2020, è stata istituita una giornata dedicata al pane e ai panificatori e, come ha ricordato il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, proprio quest’anno si celebrano i primi eventi sul territorio.