Elezioni amministrative/ Busso, riconfermato Palmieri: “Mi dedicherò ai giovani, per fare in modo che non lascino il nostro paese “

Elezioni amministrative in Molise, primi commenti.

A Busso ha vinto il candidato sindaco Michele Palmieri, riconfermato con 603 voti. Lo abbiamo avvicinato per fargli alcune domande.

Sindaco, è contento di questo risultato?

“Si, sono molto contento- esordisce il primo cittadino- questa votazione ha rispecchiato le aspettative pre elettorali. Ringrazio tutti gli elettori che hanno creduto di nuovo in me. “

Quali sono gli obiettivi per i prossimi cinque anni?

“Mi vorrei dedicare ai giovani, prosegue il sindaco, per fare in modo che non lascino il nostro paese per altre destinazioni. “

A Monte Vairano hanno scoperto la capitale dell’antico Sannio, Aquilonia: non si potrebbe puntare su questa scoperta per dare lavoro ai giovani?

” Monte Vairano- continua il primo cittadino- è una grande risorsa e sono state avviate azioni per la sua valorizzazione. Nei prossimi cinque anni ci impegneremo in questa direzione, al fine di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. “

Sindaco, un’ultima domanda, per quanto riguarda lo sport, che avete in programma?

” Il nostro obiettivo- prosegue Palmieri- è quello di creare un centro polivalente che abbracci non solo il calcio, ma anche altri sport; in modo che i giovani – conclude il primo cittadino- stiano lontano da tutte quelle insidie, che affliggono la nostra società. “

Arnaldo Angiolillo