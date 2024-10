GdF/Visita del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale Vito Augelli, al Comando Regionale

Nella giornata di ieri, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di

Corpo d’Armata Vito Augelli, si è recato in visita al Comando Regionale Molise presso la caserma “M.O.V.M.

Finanziere Antonio Zara” di Campobasso dove, accolto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Luca

Cervi, ha avuto modo di incontrare gli Ufficiali dello Stato Maggiore del Comando Regionale Molise e il

Comandante del Centro Addestramento.

Nel corso dell’evento, l’Alto Ufficiale ha salutato i Comandanti Provinciali di Campobasso e Isernia, il

Comandante del R.O.A.N. di Termoli, una rappresentanza del personale in servizio, nonché i componenti

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e ha, quindi, tenuto un incontro con i familiari delle “Vittime del

Dovere” della Regione Molise; a seguire, alla presenza degli stessi, ha deposto una corona d’alloro presso il

monumento dedicato alla memoria del Finanziere molisano Antonio Zara, caduto nell’adempimento del dovere,

il 17 dicembre 1973, e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Al Comandante Interregionale è stato poi illustrato un briefing istituzionale, nel corso del quale il Generale

Cervi, alla presenza di tutti gli Ufficiali, ha evidenziato il quadro socio-economico della regione, le principali

linee d’azione lungo le quali si sviluppa l’attività di servizio delle Fiamme gialle molisane, nonché fornito un

punto di situazione sulle tematiche attinenti il personale e la situazione logistico-infrastrutturale della Guardia di

Finanza nel contesto territoriale di riferimento. A seguire sono stati consegnati i brevetti di “Encomio Solenne”

ai militari che si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio.

Al termine della visita, il Gen. C.A. Vito Augelli ha espresso al Comandante Regionale e ai militari presenti

parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto, esortando gli stessi a profondere le migliori energie affinché

l’azione del Corpo continui a tradursi, con competenza e dedizione, in un prezioso servizio a beneficio dell’intera

collettività molisana.

Nel corso dell’intensa giornata, l’alto Ufficiale Generale ha visitato, altresì, il cantiere per la costruzione della

nuova Caserma del Corpo, sita nel Comune di San Massimo, che ospiterà la Stazione del Soccorso Alpino, con

annessa elisuperficie.

L’opera, la cui ultimazione è prevista per la fine del 2025, permetterà di garantire un presidio a tutela della

sicurezza della collettività e degli appassionati della montagna e della natura, con competenza sull’intera

Regione Molise.

Il Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli si è, quindi, recato presso la Tenenza della Guardia di Finanza di

Venafro, ove, accompagnato dal Generale di Brigata Luca Cervi, e accolto dal Comandante Provinciale di

Isernia e dal Comandante della Tenenza di Venafro, ha incontrato il personale in servizio e una rappresentanza

della locale Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia.

Nel corso del successivo briefing operativo tenuto dal Comandante della Tenenza di Venafro, sono state

esaminate le più importanti attività operative e quelle in corso di svolgimento, nonché le iniziative logistiche

attuate e programmate per migliorare gli ambienti di lavoro e garantire il benessere del personale.

Successivamente, nella splendida cornice della “Palazzina Liberty”, l’Alto Ufficiale, alla presenza del Sindaco di

Venafro, Dott. Alfredo Ricci, e delle massime Autorità Regionali e Provinciali, ha presenziato alla cerimonia di

conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo da parte dell’Amministrazione comunale di Venafro per

l’impegno profuso nel tempo a contrasto dell’illegalità economico-finanziaria e a tutela della sicurezza dei

cittadini venafrani.

L’evento è stato preceduto dalla sfilata in centro città della gloriosa Fanfara della Legione Allievi della Guardia

di Finanza che, in divisa storica, ha prima omaggiato i cittadini e le scolaresche presenti, accompagnati da alcuni

docenti, con l’esecuzione di alcuni brani e, successivamente, nel luogo della cerimonia, ha intrattenuto gli ospiti

con altri motivi musicali, concludendo con l’Inno di Mameli.

Al termine della cerimonia, il Gen. C.A. Vito Augelli ha ringraziato il Sindaco di Venafro e l’intera giunta

comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza, prestigioso

riconoscimento tributato in occasione del 250° Anniversario della sua fondazione.