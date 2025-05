GdF Campobasso/Sequestrato alcool di contrabbando contenente prodotti nocivi per la salute

Continua l’azione della Guardia di finanza di Campobasso a contrasto delle frodi nel settore delle accise e delle

altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi ed a tutela della salute e dei diritti dei consumatori.

In tale quadro, in esito al sequestro di svariati litri di alcol, operato nel decorso periodo natalizio in quanto

totalmente sottratto all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche, le Fiamme

Gialle della Compagnia di Termoli ne hanno, successivamente, sottoposto ad accertamenti merceologici un

campione.

Le analisi tecniche, svolte dal competente laboratorio, hanno fatto emergere la presenza, all’interno del liquido

sequestrato, di sostanze pericolose per la salute umana, quali alcool isopropilico (composto che viene

normalmente utilizzato per usi industriali, medici e cosmetici) e glicole propilenico, confermando i sospetti dei

militari in merito ai prodotti alcolici commercializzati al di fuori dei canali ufficiali, per definizione sottoposti a

rigidi controlli ed una maggiore tutela circa la salubrità dei beni immessi in consumo.

Il responsabile, che era già stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per sottrazione

all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcool e ricettazione, è stato adesso deferito all’Autorità

giudiziaria anche per i reati di frode nell’esercizio del commercio e per commercio di sostanze alimentari

contraffatte e adulterate.

Il procedimento si trova attualmente ancora nella fase delle indagini preliminari e l’indagato – che non può essere

considerato colpevole fino all’eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva – potrà esercitare tutte

le prerogative della difesa.