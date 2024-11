Frontale sul viadotto Ingotte, perde la vita una 17enne, ferito il fidanzato

Frontale lungo il viadotto Ingotte, nei pressi di Ripalimosani, alle porte di Campobasso, nella serata di ieri. Una Peugeot con a bordo una coppia di fidanzati si è scontrata con una Fiat Croma che stava procedendo in direzione opposta.

L’impatto è stato fatale per Gloria Griguoli, 17enne originaria di Trivento e residente con la famiglia a San Salvo, ha perso la vita mentre il fidanzato 19enne ha riportato ferite gravi.

All’arrivo dei soccorritori, personale del 118 e Vigili del Fuoco, per la ragazza non c’era più nulla da fare. Il fidanzato residente a Trivento, che era alla guida dell’auto: è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. Illesa, invece, la donna, anche lei molisana, al volante dell’altra vettura, che procedeva in direzione contraria.