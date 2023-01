Frana di Civitacampomarano: Regione e tecnici incontrano la comunità per illustrare gli interventi. Toma: “Fase importante”

“E’ un incontro pubblico per comunicare a questa comunità lo stato della fase progettuale e illustrare gli interventi che metteranno in sicurezza l’area interessata dalla frana”. Così il presidente della Regione Molise e Commissario straordinario delegato alla mitigazione del rischio idrogeologico, Donato Toma, ha aperto la riunione che ha permesso a istituzioni e tecnici di confrontarsi con la comunità civitese.

Introdotto dal sindaco Paolo Manuele, Toma é intervenuto presso il Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze, a Civitacampomarano. Con lui l’assessore regionale ai Trasporti Quintino Pallante e il Direttore del II Dipartimento della Regione, Massimo Pillarella.

Prima di dare la parola al gruppo dei progettisti che, attraverso una relazione e il supporto visivo di diverse slide, hanno illustrato ai presenti le indagini realizzate, l’attività di monitoraggio e le tecniche di intervento, il presidente della Regione ha detto: “Come sapete, la Regione Molise è soggetto attuatore dei lavori, finanziati a valere sui fondi Rendis (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo).

In primavera potremo stabilire il cronoprogramma per espletare le ultime procedure al fine di partire con la realizzazione degli interventi sul versante Nord del centro abitato. La priorità è mettere in sicurezza l’area rossa, quindi dare certezze per il futuro. Con l’impegno congiunto di tutti, attiveremo nei tempi stabiliti l’opera di mitigazione del rischio nell’area rossa. Sono interventi molto delicati e importanti. Ci teniamo particolarmente” ha concluso il governatore.